IN BEELD - Belgische paralympiërs bij terugkomst uit Parijs gehuldigd aan Beursplein in Brussel

De Belgische paralympische atleten zijn weer in het land. Na de vruchtbare Spelen in Parijs met 14 medailles, waarvan 7 gouden, kreeg de ruime selectie een gepaste hulde op de trappen aan het Beursplein in Brussel. Bekijk hieronder de samenvatting in foto's en de interviews met medaillewinnaars Laurens Devos, Ewoud Vromant en Léa Bayekula.

Bekijk de uitgebreide interviews met Devos, Vromant en Bayekula:

Een uitgeruste Laurens Devos stond Sammy Neyrinck te woord bij de huldiging in Brussel. "Gisteren heb ik het niet zo laat gemaakt, toen ben ik om 1 uur gaan slapen. Maar eergisteren, de avond na mijn gouden medaille, kwam ik pas om 6 uur 's ochtends weer aan in het paralympisch dorp." "Dat mag ook wel na de vele uren, dagen en maanden waarin we hiervoor getraind hebben. Die avond kon even alles eruit, het was een superavond en -nacht om nooit te vergeten." "De ambiance in Parijs was fantastisch, voor mij waren het de mooiste Spelen ooit. De zalen zaten altijd vol, met veel Belgische supporters die voor mij waren gekomen. Chapeau ook voor hen."

Ook voor Ewoud Vromant stond het zwaarste feestje op zaterdag al op het programma. "Dat mag ik wel zeggen, denk ik. Het gebeurt maar één keer per jaar dat ik me zo laat gaan op een feestje en dat was op zaterdag." "Ik kijk echt met een goed gevoel terug op mijn twee zilveren medailles. Die op de piste was exact waar ik op gerekend had. Ik had daarna alles op de tijdrit gezet. Ik was de eerste 10 minuten enorm teleurgesteld om op 2 seconden te eindigen. Ondertussen heb ik ermee leren leven en heb ik er veel voldoening van."