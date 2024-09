Geen Belgisch succes in marathon op WK skeeleren, Bart Swings valt en geeft op: "Ik werd onderuit getrokken"

Brons voor Suttels

Met een bronzen medaille op de afvalling over 15 kilometer heeft Jason Suttels het wereldkampioenschap skeeleren op de weg in het Italiaanse Sulmona voortgezet. Suttels moest alleen de Colombiaan Juan Mantilla en de Duitser Felix Rijhnen voor zich dulden.



De Belgen moesten het stellen zonder speerpunt Bart Swings, die voor deze race was geschorst door de wedstrijdleiding. In de finale van de aflossing op de baan in Montesilvano was hij verantwoordelijk voor de diskwalificatie van de Belgische ploeg.



Suttels moest voorzichtig koersen en de blik gericht houden op het nieuwe asfalt, dat door de regen glad was geworden. Hij ondervond (wederzijdse) steun van Rijhnen, die bij Powerslide zijn ploeggenoot is. Beiden waren voortdurend voorin te vinden.



Jorun Geerts lette bij de vrouwen eveneens goed op. In haar afvallingsrace kwamen veel skaters ten val. Geerts bleef in de door Marine Lefeuvre uit Frankrijk gewonnen koers netjes op de been. Pas na de voorlaatste omloop viel de renster van Reko Roller uit Zemst af: zesde. In haar puntenkoers (tien kilometer) manoeuvreerde junior Lyssa Vansteenkiste voorzichtig in het peloton om in de tweede helft van de wedstrijd twee punten te pakken, hetgeen haar een plek in de top tien van het klassement opleverde.