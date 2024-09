3 recente mokerslagen en bij laatste (officiële) winst was Tedesco niet eens geboren: 120 jaar België tegen boeman Frankrijk

ma 9 september 2024 16:11

Niets dan slechte herinneringen, toch? Frankrijk staat in het kortetermijngeheugen van de Belgische voetbalfan als absolute boeman gegrift. Getuige: in de laatste drie duels doorprikten Les Bleus steeds de toernooidroom van de Rode Duivels. Toch leert 120 jaar aan voorgeschiedenis ons dat België niet altijd moest vrezen. Een overzicht.

De eerste van velen

1 mei 1904: 3-3 in Brussel

De Rode Duivels staan vanavond in de Nations League voor de 77e keer tegenover Frankrijk op een voetbalveld. Een rijke geschiedenis die begon op 1 mei 1904. Hoewel de Franse voetbalbond pas in 1919 opgericht werd, stonden Frankrijk en België 15 jaar eerder dus al een eerste keer tegenover elkaar. Voor beide landen meteen ook de eerste interland in de geschiedenis. Zo'n 2.000 toeschouwers zagen het vriendschappelijke duel in het Stade du Vivier d'Oie in Ukkel op een 3-3-gelijkspel eindigen.

Op 1 mei 1904 speelden België én Frankrijk in het Stade du Vivier d'Oie in Ukkel.

De laatste (officiële) zege

9 september 1981: 2-0 in Brussel

Hoewel Frankrijk de laatste jaren de bovenhand nam in de onderlinge duels, waren de Belgen in de eerste decennia beduidend de betere, zo hebben de Rode Duivels nog steeds het voordeel qua overwinningen: 30 tegenover 27 (plus 19 gelijke spelen).



Het kantelpunt kwam er echter na 9 september 1981. Door doelpunten van Erwin Vandenbergh en Alex Czerniatynski wonnen de Rode Duivels overtuigend hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Frankrijk onder Michel Platini. Het bewoog de legendarische verslaggever Rik De Saedeleer overigens tot de even legendarische uitspraak: "Moet er nog zand zijn?" Wat de Belgen toen nog niet wisten: het zou de laatste overwinning in een officiële wedstrijd tegen Frankrijk betekenen. Pittig detail: onze 38-jarige bondscoach Domenico Tedesco was toen nog niet eens geboren.

De laatste (officieuze) zege

7 juni 2015: 3-4 in Parijs



Toch moeten we niet zo ver terug voor het laatste geluksmomentje van de Rode Duivels tegen Frankrijk.

Oké, het was een vriendschappelijke wedstrijd, maar op 7 juni 2015 smeerden De Rode Duivels Les Bleus in het eigen Stade de France een 3-4-nederlaag aan na een knotsgekke pot voetbal.



Na 50 minuten stond het 0-3 dankzij Fellaini (2x) en Nainggolan. Valbuena kon milderen, waarna Hazard de 1-4 op het bord zette. In de laatste 2 minuten konden Fekir en Payet de Franse gezicht nog wat redden.

De recente ontgoochelingen

10 juli 2018 (WK 2018): 1 − 0

7 oktober 2021 (Nations League 2020/21): 2 − 3

Zijn aanpak is ouderwets en oubollig, zijn trainingen gedateerd. RMC over Didier Deschamps

De drie wedstrijden die na die parade in Parijs kwamen, wekken dan weer heel wat minder mooie herinneringen tot leven.



Telkens wanneer de Duivels de Fransen in een wedstrijd troffen, was de inzet groot. Te beginnen met het WK-trauma van 2018. De Rode Duivels grepen tegen Frankrijk naast een ticket voor de finale na een kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti, die dé kans op toernooiwinst van de Duivels fnuikte.



Twee jaar later konden de Duivels een troostprijs pakken in de Nations League en meteen ook revanche pakken op Frankrijk. Na een uitstekende eerste helft, met goals van Carrasco en Lukaku, leek België ook lang op weg naar de finale. Maar na rust sloeg het overwicht evenwel helemaal om. Net voorbij het uur zorgde Benzema voor de aansluitingstreffer, vanaf elfmeter zorgde Mbappé 6 minuten later al voor de 2-2. Lukaku dacht de winnende treffer te scoren, maar zag zijn goal afgekeurd voor buitenspel. Hernandez knalde Frankrijk in de slotminuut naar de overwinning.

De laatste confrontatie

1 juli 2024 (EK 2024): 1 − 0