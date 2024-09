Weer GOUD voor Michèle George! Met 7e titel wordt ze gedeeld beste Belgische paralympiër ooit: "Vanavond gaan we feesten"

Michèle George is voor de 7e keer paralympisch kampioen geworden. De West-Vlaamse zette de individuele freestyleproef naar haar hand met een score van 81,47. Woensdag greep ze ook al goud in de dressuur. Zo wordt George samen met wheeler Paul van Winkel de beste Belgische paralympiër aller tijden: beiden haalden ze 7 keer goud.

Het stond in de sterren geschreven.

Michèle George mocht in de freestylecompetitie als 7e aantreden in haar jacht op een 7e paralympische titel en haar paard, Best of 8, verklapte eigenlijk al waar onze landgenote zou eindigen in de competitie met 8 ruiters.

Met - alweer - een erg vlotte oefening maakte onze landgenote haar favorietenrol helemaal waar. Na haar prestatie besefte ze meteen dat ook de Duitse Regine Mispelkamp, die als laatste mocht aantreden, haar waarschijnlijk niet meer van de troon zou stoten.

George kreeg van de jury een straffe score van 81,47 en veegde daarmee de tot dan toe beste prestatie van Sophie Wells helemaal van de tabellen. Ze deed maar liefst 6 procentpunten beter. Mispelkamp sprong uiteindelijk wel nog naar de tweede plek, Wells pakte brons.

Voor George is het al haar 7e paralympische titel, waarmee ze gedeeld de beste Belgische paralympiër ooit wordt. Ze evenaart het aantal van wheeler Paul van Winkel. Eerder deze week pakte ze ook al goud in de dressuur.

Het is meteen ook een mooi afscheid voor haar paard. Best of 8 heeft haar laatste kunstjes geëtaleerd en gaat nu met rust.

Ook Kevin Van Ham deed het overigens goed. Onze landgenoot had vroeg in de competitie even een virtuele leidersplek beet, hij strandde uiteindelijk op plek 5.