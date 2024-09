VIDEO - Dolgelukkig Japans tennisfenomeen gooit wielen van zijn rolstoel na winst in enkelspel

Tokito Oda is de rijzende ster in het rolstoeltennis. Vorig jaar werd hij als 17-jarige met winst op Roland Garros de jongste grandslamwinnaar ooit. Enkele maanden later triomfeerde hij ook in Wimbledon en dit jaar deed hij daar nog titels op de Australian Open én opnieuw Roland Garros bij.



Op zijn eerste Paralympische Spelen trok Oda die lijn gewoon door. In de finale tegen de Brit Alfie Hewitt kreeg hij het niet cadeau, maar in de beslissende derde set trok de Japanner wel aan het langste eind.



De ontlading bij Oda was enorm. Hij gooide zijn raket weg, maakte een pirouette en gooide één van zijn wielen weg. Languit liggend op het gravel trok hij duidelijk geëmotioneerd ook het tweede wiel los. Het opvallende moment werd afgerond met een mooie knuffel tussen beide finalisten.

Vrijdag stond Oda, samen met zijn landgenoot Takuya Miki, ook al tegenover Hewitt in de finale van het dubbelspel. Toen trokken Hewitt en zijn partner Gordon Reid aan het langste eind.