Kijk vanavond vanaf 21.57 uur naar Een dag in Parijs met Michèle George en Niels Destadsbader

"Als ik zaterdag in de freestylecompetitie goud pak, dan kom ik bij jullie in de zetel zitten." Michèle George had het woensdag na haar goud in de individuele dressuurtest beloofd aan Ruben Van Gucht en de zevenvoudig paralympisch kampioene houdt woord. Vanavond is ze samen met Niels Destadsbader te gast in Een dag in Parijs. Kijk vanaf 21.57 uur naar de uitzending via onderstaande link naar VRT MAX of schakel in op VRT 1.