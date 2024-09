Peter Genyn knalt nu ook naar ZILVER op 100m rolstoelsprint, Roger Habsch zesde

Peter Genyn heeft ons land een twaalfde medaille geschonken op de Paralympische Spelen. Na zijn brons op de 200 meter deed de ervaren rolstoelsprinter er nu ook zilver bij op de 100 meter. Het goud was opnieuw voor de ongenaakbare Canadees Cody Fournie. Roger Habsch, herstellend van long covid, werd zesde.

De 200 meter in de T51-categorie had de waardeverhouding voor de 100 meter in Parijs al blootgelegd. De Canadees Cody Fournie leek er bovenuit te steken, Peter Genyn mocht na brons nu opnieuw dromen van eremetaal.

Roger Habsch was er op de 200 meter niet aan te pas gekomen, de wereldrecordhouder is immers nog herstellende van long covid. Hij leek ook vrijdagavond gedoemd tot een bijrol.

Die verwachting werd ook realiteit. Habsch miste zijn start op de 100 meter en kwam nooit in het stuk voor. Hij zou pas zesde worden.

Genyn ging het veel beter af. Onze landgenoot startte wel goed en kon als enige in het spoor van de ongenaakbare Fournie blijven. Genyn snelde zo naar zilver, zijn vijfde paralympische medaille in zijn carrière.