LIVESTREAM Paralympische Spelen: Volg de marathon met Martin Clobert als laatste Belg in actie

Laatste dag op de Paralympische Spelen

De Paralympische Spelen zijn aan hun laatste dag toe. Net als op de Olympische Spelen staat de marathon nog gepland op de slotdag.



Er zullen vandaag 4 marathons afgewerkt worden. Om 8 uur beginnen we eraan in de T54-klasse. Een kwartier later starten de vrouwen in diezelfde klasse.



Om 8.30 uur starten zowel de vrouwen als de mannen in de T12-klasse, met daarbij een Belg. Martin Clobert sluit voor België de Paralympische Spelen af.