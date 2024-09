LIVESTREAM Paralympische Spelen: Tim Celen wordt 6e in de wegrit na materiaalpech, zo meteen team relay zonder Belgen

De Paralympische Spelen zitten er bijna op, maar voor de Belgen liggen er in het slotweekend zeker nog medaillekansen. Dankzij Michèle George sprong de teller vandaag al naar 13, ook G-tafeltennisser Laurens Devos wil er nog een gouden plak bijdoen in zijn finale. En wat kan Tatyana Lebrun in de finale van de 200 meter wisselslag? Volg alle actie met onze livestream en tekstupdates.