LIVESTREAM Paralympische Spelen: Michèle George doet om 11.51 uur nieuwe gooi naar goud, Vromant 8e in wegrit

Claeys: "Heel blij met mijn kampioenschap"

Manon Claeys blikt tevreden terug op haar passage in Parijs. "Ik ben toch opnieuw heel blij met mijn kampioenschap, ook al is het deze keer zonder medaille", vertelde ze na haar freestyleproef in dressuur.



"Misschien ben ik de eerste dag iets te voorzichtig gestart, maar het is ook een impressionant decor. Ik ben wel blij met de manier waarop ik mijn competitie hier beëindig."



"Al vond ik dat mijn score vandaag nog iets hoger mocht liggen. De jury moet punten willen geven uiteraard, maar daar heb ik geen controle over. Hoe dan ook waren de Spelen in Parijs en onze competities in Versailles een fantastische ervaring."