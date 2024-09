LIVESTREAM Paralympische Spelen: Martin Clobert eindigt als 11e in de marathon

In de T54-klasses zijn de winnaars bekend. 2 keer ging het goud naar Zwitserland.



Bij de mannen was Marcel Hug de snelste wheeler. Hij finishte in een tijd van 1u27'39". Voor Hug is het al zijn derde paralympische titel op de marathon op een rij.



Bij de vrouwen was het goud voor Catherine Debrunner. Zij kwam na 1u41'50" binnen. Voor Debrunner is het haar 5e gouden medaille op deze Paralympische Spelen.