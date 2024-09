LIVESTREAM Paralympische Spelen: Kijk naar laatste avondsessie atletiek, G-zwemster Tatyana Lebrun moet brons weer afgeven

Devos gaat voor derde titel op rij

Komt er straks nóg een gouden medaille bij voor de Belgische delegatie? Met Laurens Devos zit dat er dik in. De G-tafeltennisser was al de beste in Rio en Tokio en gaat nu ook in Parijs voor het allerhoogste.



In de finale neemt hij het om 17.00 uur op tegen de Fransman Lucas Didier. U kan de wedstrijd via de livestream én met tekstupdates volgen in onderstaand afzonderlijk artikel.