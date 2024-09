LIVEBLOG: Van den Bergh moet meteen afdruipen voor eigen volk, De Decker houdt Belgische eer hoog

De Decker houdt Belgische eer hoog

De openingsdag van de Flanders Darts Trophy is voorlopig nog geen Belgische hoogvlieger. De vier Belgische qualifiers - Jody Tobback, Luc Bogaert, Brian Raman en François Schweyen - gingen er allemaal uit in hun openingsronde.



Gelukkig voor Antwerp Expo kon Mike De Decker die nederlagen doorspoelen met een knalprestatie. "The Real Deal" veegde de Nederlander Richard Veenstra van de oche met een vlotte 6-2-zege. Onderweg verwende De Decker het publiek ook met een 170-checkout.



Om 21.30 komt met Dimitri Van den Bergh de grootste Belgische blikvanger nog in actie. Hij treft met de Andrew Gilding wel een lastige tegenstander. Gilding is een ex-majorwinnaar en speelde in 2022 ook al de finale op de Belgian Darts Open in Wieze.