LIVEBLOG Paralympische Spelen: Nederland wint de finale in het rolstoelbasketbal bij de vrouwen

Clobert: "Finishen was het belangrijkste doel vandaag"

Na de finish van de marathon sprak Martin Clobert over een moeilijke wedstrijd. "Maar ik ben gefinisht, dat was het belangrijkste doel vandaag."



"Het was op het einde heel zwaar. Ik zat van in het begin in een goed ritme. Maar jammer genoeg begon mijn lichaam in het 2e deel op te spelen. Ik zat 3 keer dicht bij krampen. Ik dacht verschillende keren aan stoppen, maar heb het toch niet gedaan."



"Ik ben heel traag blijven lopen en bleef mezelf inprenten om niet te stappen en niet te stoppen. Gelukkig zetten de krampen zich niet door."



Clobert kon wel genieten van de sfeer langs de kant van het parcours. "Ik wist dat er veel fans zouden komen, maar dit heeft me toch verrast. Ik heb onderweg verschillende keren kippenvel gehad door de steun. Dat heeft me geholpen om te blijven knokken."



"Nu is het tijd om te genieten, met een pintje en een frietje. We gaan een feestje bouwen met de fans."