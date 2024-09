Liveblog Paralympische Spelen: marathonloper Martin Clobert als enige Belg in actie op slotdag in Parijs

Clobert sluit de Spelen af voor België

Op de slotdag van de Paralympische Spelen komt nog één Belg in actie. Martin Clobert begint om 8.30 uur aan de marathon in Parijs, samen met zijn begeleiders Valentin Poncelet en Sébastien Thirion.



Clobert, die aan een erfelijke en degeneratieve oogziekte lijdt, maakt zijn debuut op de Paralympische Spelen. Een medaille zit er niet in voor onze landgenoot, met 2u33'46"heeft hij de minst snelle tijd van de 12 deelnemers in zijn T12-categorie.