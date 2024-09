LIVE Deadline: STVV haalt op het nippertje aanvallende versterking op rustige deadline day, Standard haalt twee spitsen

Eckert Ayensa wisselt Union voor Standard

Standard is moeizaam aan zijn seizoen begonnen en zoekt niet te ver naar wat versterking. De Rouches halen Dennis Eckert Ayensa weg bij Union. De Duitser kon nooit echt doorbreken in de drukbezette aanvalslinie van de Brusselaars en zoekt na een jaar al zijn heil in Luik. Hij speelde in totaal al 42 wedstrijden in de Jupiler Pro League en tekende voor 11 doelpunten en 4 assist. In de zomer van 2022 kwam hij van het Duitse FC Ingolstadt naar België.