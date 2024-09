Kijk vanavond vanaf 22.30 uur naar Een dag in Parijs met Johannes Balbaert en Ine Beyen

Het einde van de Paralympische Spelen komt stilaan in zicht. Net voor het ingaan van het slotweekend ontvangt Ruben Van Gucht opnieuw twee gasten in Een dag in Parijs. Johannes Balbaert, rolstoelsprinter én co-commentator tijdens deze Spelen, krijgt gezelschap van Ine Beyen. Kijk vanaf 22.30 uur naar de uitzending via onderstaande link naar VRT MAX of schakel in op VRT 1.