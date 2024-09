Belgisch dressuurteam eindigt op zevende plek: "We moeten nuchter zijn, we maakten geen kans op een medaille"

vr 6 september 2024 20:15

Na de vijfde plaats in Tokio drie jaar geleden is het Belgische dressuurteam nu zevende geworden in de landencompetitie op de Paralympische Spelen in Parijs. Michèle George, Manon Claeys én Barbara Minneci deden alle drie beter dan tijdens hun individuele dressuurtest, maar een medaille was zoals verwacht te hoog gegrepen. "Er zijn een aantal landen zoals de VS die onvoorstelbaar sterke proeven neergezet hebben."

Manon Claeys mocht in de vierde gradatie met Katharina Sollenburg de spits afbijten voor België in de teamcompetitie. Met 72,621 punten zette ze een prima score neer. Tijdens haar individele dressuurtest afgelopen woensdag, waarin ze zesde werd, zat genieten er tijdens de proef niet in. Haar brede glimlach verraadde dat dat nu wél gelukt was. "Ik ben supertevreden. Ik was bij mijn eerste rit (in de individuele dressuurtest, red.) ook al tevreden, maar toen bleven de punten wat uit. Nu zijn we toch iets omhooggeklommen." "Ik ben heel trots op mijn paard, ze heeft heel goed geluisterd. Er zaten geen grote fouten in, enkel de achteruitgang kon beter. Ik heb meer risico's genomen en ik heb er vandaag ook van genoten."

"Best of 8 overtreft alle verwachtingen"

Ook Michèle George stond na afloop te blinken. Samen met Best of 8 zette ze in de vijfde gradatie met 77,868 punten de beste Belgische score neer. Nog beter dan de 76,692 punten die haar eerder deze week een vierde paralympische titel in de individuele dressuur opleverden.

George was opnieuw bijzonder opgetogen over de prestatie van haar paard. "Ik ben ongelofelijk tevreden. Ze overtreft alle verwachtingen." "Na de prijsuitreiking van afgelopen woensdag was ze nogal onder de indruk van het publiek. Ze vind dat maar niks, al die mensen die staan te dansen. Ik had dus wel wat twijfels toen ik haar hier weer moest binnenrijden, maar ze was gewoon onvoorstelbaar goed. Ik heb opnieuw van elke seconde genoten." Ook bij Barbara Minneci, die in de derde gradatie als laatste Belgische in actie kwam, overheerste tevredenheid. Met 68.700 punten deed ook zij beter dan in haar individuele dressuurtest. "Ik ben heel blij met wat mijn paard vandaag heeft laten zien. Tijdens de individuele dressuurtest was hij nog erg bang, maar nu was hij heel geconcentreerd. Op een klein foutje na heeft hij het top gedaan."

"Positief dat we alle drie naar freestylecompetitie mogen"