891 goals wachten op succes! Bij laatste zege San Marino had Ronaldo nog maar 9 keer gescoord

20 jaar moest San Marino wachten op zijn tweede interlandzege ooit. Om het even in perspectief te plaatsen: Cristiano Ronaldo had toen nog maar 9 goals achter zijn naam. Gisteren rondde de Portugese ster de kaap van de 900 goals.

Dolle vreugde bij San Marino gisterenavond. Een overwinning vieren, dat overkomt de voetbaldwerg namelijk niet vaak.

Dat is nog een eufemisme, want het was nog maar de tweede interlandzege ooit voor San Marino. 20 jaar na zijn laatste zege - ook tegen Liechtenstein - was het opnieuw prijs met een 1-0-zege in de Nations League.

Dat Cristiano Ronaldo op dezelfde avond zijn 900e doelpunt scoorde, zorgde voor een mooie vergelijking. Bij de eerste zege van San Marino zat de Portugees nog maar aan 9 doelpunten. 891 goals later dus...

Ronaldo sprak achteraf over "een unieke mijlpaal". "Alleen ikzelf en de mensen rondom mij weten hoe zwaar het is elke dag te werken om fysiek en psychologisch klaar te zijn en de kaap van de 900 goals te halen", vertelde hij.

"Het is een unieke mijlpaal in mijn carrière en het was met veel emoties dat ik het doelpunt vierde. Het betekent veel. Het was het aantal dat ik al lang wilde bereiken en ik wist dat het zou lukken want ik blijf spelen en dan zou het vanzelf volgen."

Ronaldo is nog niet bezig met zijn afscheid, want hij wil graag de kaap van de 1.000 goals omzeilen. Misschien boekt San Marino dan wel zijn 3e overwinning?