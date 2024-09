"Nultolerantie" en toch een dopinggeval bij het eventingteam? "Iedereen is verbaasd: het is niet logisch"

De Belgische paardensport zit met de handen in het haar. Hoe valt de positieve dopingtest bij het eventingteam te verklaren? Philippe Le Jeune, voormalig wereldkampioen jumping, blijft met veel vragen achter.

"Ik ken de veearts die hen begeleidde heel goed. Hij is altijd op de hoogte van de regels van de federatie, die elke maand of om de 6 maanden veranderen."

"Elke ruiter, zeker op dit niveau, weet exact wat je mag toedienen aan je paard en vooral wat niet. Het gaat namelijk om nultolerantie. Dat weet iedereen al jaren. Buiten elektrolyten of vitamines mag je bijna niets toedienen."

"Iedereen in de paardensport is verbaasd", reageert Philippe Le Jeune, wereldkampioen jumping in 2010, bij Radio 1. "Het is echt niet logisch."

Het eventingteam was op de Spelen in Parijs vorige maand 4e geworden, maar die plaats hebben ze moeten afgeven nadat een positieve test bekend is geraakt. Bij het paard van amazone Tine Magnus werden sporen van een kalmerend middel teruggevonden.

Er zijn uiteraard nerveuze paarden en je kan iets geven bij bijvoorbeeld een lange vliegtuigreis, maar dat is dan na 24 uur uitgewerkt. Maar een middel toedienen voor de sport ...

Er zijn uiteraard nerveuze paarden en je kan iets geven bij bijvoorbeeld een lange vliegtuigreis, maar dat is dan na 24 uur uitgewerkt. Maar een middel toedienen voor de sport ...

Le Jeune kent Magnus niet persoonlijk, maar werkte wel met andere leden van het eventingteam jarenlang samen. "Die mensen werken keihard, komen niet uit rijke families en hebben er alles voor moeten doen. Dat verhaal hoor ik ook over Magnus."

"Ik kan me niet inbeelden dat zij iets aan haar paard zou hebben toegediend. Je weet ook dat er op kampioenschappen en de Spelen 3 keer meer dopingcontroles zijn dan bij internationale wedstrijden. Ook het toezicht in de stallen is zeer streng. Alleen de teamarts mag iets geven als hij een speciale verklaring heeft."

Le Jeune sluit de these "per ongeluk" geenszins uit. "Je hoort dit niet vaak in onze sport. Alles wordt beter gedaan."

"Het bewuste product ken ik persoonlijk niet. Het zou om een antidepressivum gaan dat ook voor mensen gebruikt wordt."

Trazodon is ook een kalmerend middel. "Er zijn uiteraard nerveuze paarden en je kan iets geven bij bijvoorbeeld een lange vliegtuigreis, maar dat is dan na 24 uur uitgewerkt. Maar een middel toedienen voor de sport ... De federatie zal een verklaring zoeken en kijken wie schuldig is."