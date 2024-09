"Moeilijke dag" vergalde podiumkansen van Mikel Landa: "Alles wat fout kon gaan, liep ook fout"

3 minuten en 20 seconden verlies. Dat was gisteren het harde verdict voor Mikel Landa in de Ronde van Spanje. Hij loste op de laatste klim en verloor vooral veel tijd in de vlakkere finale. De Spanjaard moest vooral veel werk zelf opknappen. "Vanaf het moment dat ik moest lossen, ontbrak de nodige communicatie om het op te lossen", vertelde Landa vandaag voor de start.