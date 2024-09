Remco Evenepoel moet lossen, maar maakt zich geen zorgen: "Gewoon koud geleden"

De ritten voor Remco Evenepoel in de Tour of Britain zitten erop. Waar hij in de eerste 2 ritten nog prominent de finale kleurde, speelde hij in de finale van de derde heuvelrit geen rol van betekenis. Hij moest op 21 kilometer van de finish de rol lossen. "Een schok op het lichaam door de koude en de regen", vertelde Evenepoel na de finish.

Het was even schrikken op 21 kilometer van het einde. Remco Evenepoel had zich doorheen de rit al laten zien met wat prikjes, maar moest plots het peloton laten rijden. Had de olympische kampioen dan een mindere dag?



"Nee", vertelde Evenepoel na afloop. "Ik heb gewoon koud geleden. Ik heb een maand in Spanje gezeten waar het 40° was. Hier regent het en is het 10°. Dat was niet goed om in te rijden, waardoor ik een schok op mijn lichaam kreeg."



Evenepoel maakt zich dan ook geen zorgen. "Van zodra de finale begon, heb ik mijn kleren uitgedaan. Dan begon het te regenen en was het game over."