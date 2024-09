Paralympisch fenomeen Oksana Masters pakt opnieuw meesterlijk uit met dubbel goud

Oksana Masters heeft haar indrukwekkende levensverhaal nog een extra laagje gegeven. Geboren met meerdere lichamelijke afwijkingen werd ze als kind gedumpt in een weeshuis, maar ze groeide uit tot een fenomeen van de Paralympische Spelen. In Tokio pakte ze dubbel goud in de tijd- en wegrit. Dat kunstje heeft ze nu in Parijs herhaald.

Woensdag veroverde Oksana Masters al goud in de tijdrit en vandaag heeft de Amerikaanse ook op de wegrit de paralympische titel veroverd in de H5-klasse. Dubbel goud, net als drie jaar geleden in Tokio.

De teller staat zo op 19 (!) paralympische medailles voor Masters. 14 op de Winterspelen en 5 op de Zomerspelen.



Het is een duizelingwekkende erelijst die nog meer ontzag opwekt wanneer je het levensverhaal van Oksana Masters leest. De Amerikaanse, die met meerdere afwijkingen geboren werd, is de belichaming van veerkracht.



Opgegeven door haar ouders kwam ze als kind in een Oekraïens weeshuis terecht, waar ze jarenlang misbruikt werd. De Amerikaanse Gay Masters, een alleenstaande vrouw, bracht redding en bood Oksana een nieuw leven.



Een leven waarin ze uitgroeide tot een boegbeeld van de Paralympische Spelen. Dat zette ze in de wegrit in Parijs nog eens extra in de verf. Op de laatste helling maakte Masters het verschil. De Chinese Sun Bianbian moest vrede nemen met zilver, het brons ging naar de Italiaanse Ana Maria Vitelaru.

Wie weet komt er zaterdag nog een 20e medaille bij voor Masters. Dan komt ze nog in actie in de gemengde aflossing.