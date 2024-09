Michèle George blijft ook na 6e olympische titel brandend ambitieus: "Ik kijk al naar Los Angeles, ik ga door"

Michèle George heeft gisteren nog eens in de verf gezet dat zij de koningin van de dressuur is met haar 4e goud op rij op de Paralympische Spelen. George neemt na Parijs afscheid van haar succesmerrie Best of 8, maar zelf denkt ze nog niet aan stoppen. "Ik ben net 50, het begint pas", lacht ze.

Een dag na het behalen van haar 6e gouden medaille op de Paralympische Spelen glunder Michèle George nog steeds na. "Ik ben een beetje in een roes wakker geworden. Ik kan het nog altijd geloven", vertelt de amazone in De Ochtend op Radio 1.

"Het was een heel emotioneel moment, waarbij ik moest denken aan mijn laatste proef in Rio. Ook toen was het de laatste keer met mijn paard. Dat gevoel had ik ook gisteren met mijn merrie Best of 8. Ze is 14 jaar, het waren haar laatste Spelen. Ze heeft me zoveel gegeven. Zo afsluiten, is ongelooflijk."

George was onder de indruk van de rust die haar paard uitstraalde. "Ik was stiekem wat nerveus, want ze had nog nooit echt met publiek gepresteerd. Best of 8 is een heel gevoelig paard en ik wist niet hoe zij zou reageren op die ongelooflijke setting in Versailles. Daar kun je je paard niet op voorbereiden."