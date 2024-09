LIVESTREAM Paralympische Spelen: Kijk naar finale dubbelspel in rolstoeltennis, zevende plek voor Belgisch dressuurteam

Nog 3 Belgen vandaag

Het is nu wel even wachten op de volgende landgenoten. De eerste die in actie komt, is Barbara Minneci om 17.06 uur. Zij is de laatste Belgische in de teamdressuur.



Daarna kunnen we aftellen naar een nieuwe medaillekans op de 100 meter. Peter Genyn en Roger Habsch doen om 21.09 uur een gooi naar goud in de T51-klasse.