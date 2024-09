LIVEBLOG Paralympische Spelen: Dressuurteam mikt op eremetaal, ook Genyn, Habsch en Carabin koesteren medaillehoop

Meerdere Belgische medaillekansen

Ook op de negende dag van de Paralympische Spelen liggen er medaillekansen voor de Belgen. Zeker in de atletiek kan de oogst aangedikt worden.



Maxime Carabin, die vorige week vrijdag al goud pakte op de 400 meter, plaatste zich in een paralympisch record voor de finale van de 100 meter in de T52-klasse. Om 11.38 uur doet de wereldrecordhouder een gooi naar zijn tweede gouden plak op deze Spelen.



Ook Peter Genyn heeft met brons op de 200 meter al een medaille op zak. In de finale van de 100 meter in de T51-klasse gaat hij om 21.09 uur de strijd aan met Roger Habsch, de regerende wereldkampioen en wereldrecordhouder. Hij werd op de 200 meter pas vijfde en sukkelt nog steeds met de naweeën van een covidbesmetting.



Ook het Belgische dressuurteam mag ambities koesteren. Manon Claeys (10.33 uur), Michèle George (11.46 uur) en Barbara Minneci (17.06 uur) willen beter doen dan de vijfde plek in Tokio drie jaar geleden.



Louis Clincke is de enige Belgische G-wielrenner die in actie komt. Hij rijdt vanaf 9.30 uur zijn wegrit in de gecombineerde MC4-5-klasse. Als MC4-rijder moet Clincke het dus opnemen tegen renners met een minder zware beperking.