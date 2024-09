Kijk vanavond vanaf 22.01 uur naar Een dag in Parijs met Jonas Van de Steene en Viktor Verhulst

Na ruim vier medailles in de tijdritten leverden de wegritten geen nieuw eremetaal op voor de Belgische G-wielrenners. De meest onfortuinlijke was zonder twijfel Jonas Van de Steene. In volle strijd voor brons moest hij opgeven, nadat hij aangereden was door zijn Zwitserse concurrent. Vanavond is hij samen met Viktor Verhulst te gast in Een dag in Parijs. Kijk vanaf 22.01 uur naar de uitzending via onderstaande link naar VRT MAX of schakel in op VRT 1.