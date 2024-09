Geen Eiffeltoren in de achtergrond bij paralympische wielrenners: "Wij hadden ook wel graag in Parijs gereden"

do 5 september 2024 09:01

Met de Eiffeltoren op de achtergrond. Fantastische beelden waren het toen Remco Evenepoel in Parijs goud pakte op de olympische wegrit. Beelden die de paralympische renners niet gegund zijn, want zij rijden niet in Parijs, maar in het iets minder idyllische Clichy-sous-Bois. "Wij hadden ook graag in Parijs gereden, dat is toch de ervaring van de Spelen", klonk het bij G-wielrenner Louis Clincke in Een dag in Parijs.

Vierde worden, uitgerekend op een dag waarop het Belgische medailles regende. Voor Louis Clincke was er meteen na de finish dan ook vooral ontgoocheling toen hij in de tijdrit van de MC4-klasse net naast het podium viel.



"Een hele zomer lang zit je met dat ene moment in je hoofd, een medaille pakken. Ik heb veel stages met Ewoud Vromant gedaan en ik was natuurlijk superblij dat hij zilver pakte, maar ik had natuurlijk ook zelf graag een medaille gewild. Maar ik heb er alles aan gedaan", vertelt hij.

Ik had natuurlijk graag een medaille gepakt, maar het is al een mirakel dat ik hier geraakt ben. Louis Clincke

Clincke kan de ondankbare vierde plaats als geen ander relativeren. Hij ontsnapte in 2013 aan de dood toen hij op zijn motor aangereden werd en meer dan een jaar in het ziekenhuis lag.

"Het is een mirakel dat ik hier geraakt ben. Ik heb nu op Instagram berichten gekregen van dokters die me in 2013 geopereerd hebben: "Wow Louis, wie had dit gedacht." Het is heel fijn om zulke berichten te krijgen, ik draag die mensen allemaal in mijn hart."

"Dag voor wedstrijd gevallen over olievlek"

Ondanks zijn vierde plaats overheerst er dus vooral dankbaarheid bij Clincke dat hij de Spelen kan meemaken. Al had hij die wel liever in het mooie decor van Parijs afgewerkt zoals de olympische renners.



De paralympische renners moeten hun tijd- en wegritten rijden in Clichy-sous-Bois, een voorstadje van Parijs. En dat oogt toch allemaal iets minder fraai dan de idyllische plaatjes van de Franse hoofdstad die we tijdens de Olympische Spelen te zien kregen. "Ik had natuurlijk ook graag in Parijs gereden, dat is ook de ervaring van de Spelen. Je ziet al die renners bij die zotte locaties op tv en tijdens onze verkenning zagen we al dat dat bij ons echt niet zo was." Geen prachtig decor dus voor de paralympische renners en ook de organisatie liet te wensen over. "We zagen dat alles ook heel traag op gang kwam, zoals de aankleding van het parcours. Ook over de plaats waar de finish lag, was er onderling veel discussie." "De weg lag er ook niet goed bij. Ik ben de dag voor mijn wedstrijd ook onderuit gegaan op een olievlek. Ook voor de supporters was het niet in orde. Zij konden nergens naar het toilet of iets eten of drinken. Dat is toch jammer."