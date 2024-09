Dramatische crash Van de Steene roept vragen op: "Toch niet normaal dat er geen reservefiets is?"

In volle strijd voor brons aangereden door zijn Zwitserse concurrent. Fiets kapot. Einde wedstrijd. Het was voor Jonas Van de Steene een bijzonder zure afloop van zijn wegrit. In "Een dag in Parijs" werd het incident aangewend om het gebrek aan professionalisering in het G-wielrennen aan te kaarten. "Er zouden meer bestraffingen moeten komen."

"Fiets! Fiets!". Het was een bang moment voor de Belgische wielerfans toen Remco Evenepoel op weg naar olympisch goud in de wegrit plots aan de kant stond met een lekke band en om een andere fiets schreeuwde. In geen tijd werd hij uit de nood geholpen en kon hij zijn zegetocht voortzetten.

Het contrast met Jonas Van de Steene in zijn paralympische wegrit kan niet groter zijn. Zijn strijd voor brons werd abrupt afgebroken toen hij door zijn Zwitserse concurrent Fabian Recker aangereden werd en met een kapotte fiets achterbleef. Zijn wedstrijd was meteen voorbij.

Het wekte verbazing in Een dag in Parijs. Waarom was er geen volgwagen met een andere fiets voor Van de Steene? "Het is toch niet normaal dat je zolang naar iets toewerkt en dat er dan geen reservefiets is?", klonk het bij Viktor Verhulst.

Volgens Van de Steene is het makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de fietsen op maat gemaakt zijn. Een neutrale reservefiets is dus sowieso geen optie.

"Het zou fantastisch zijn, maar in G-wielrennen heeft iedereen een andere beperking en een ander lichaam. Ik kan dus bijvoorbeeld moeilijk in de fiets kruipen van mijn Zwitserse concurrent."

Een volgwagen met op maat gemaakte reservefietsen lijkt de logische oplossing in een ideale wereld, moet ook Van de Steene erkennen. Paracycling kan dus best nog stappen zetten in de professionalisering.

Toch zou een fietswissel niet noodzakelijk redding brengen. "Onze wedstrijden duren meestal anderhalf uur. Als je lek rijdt, is het bijna onmogelijk om nog in koers te komen."