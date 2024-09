Kijk vanavond vanaf 22.08 uur naar Een dag in Parijs met Louis Clincke en Sven de Leijer

Met tweemaal zilver en tweemaal brons in het G-wielrennen én goud in het G-paardrijden ging de Belgische medailleoogst op de Paralympische Spelen in één klap van 3 naar 8 stuks. Ruben Van Gucht blikt in Een dag in Parijs terug op de succesvolle dag met G-wielrenner Louis Clincke, die net naast brons greep, en Sven de Leijer. Kijk vanaf 22.08 uur naar de uitzending via onderstaande link naar VRT MAX of schakel in op VRT 1.