Kijk naar Een dag in Parijs met G-wielrenner Louis Clincke en Sven de Leijer

Met tweemaal zilver en tweemaal brons in het G-wielrennen én goud in het G-paardrijden ging de Belgische medailleoogst op de Paralympische Spelen in één klap van 3 naar 8 stuks. Ruben Van Gucht blikt in Een dag in Parijs terug op de succesvolle dag met G-wielrenner Louis Clincke, die net naast brons greep, en Sven de Leijer. Kijk naar de uitzending via onderstaande link naar VRT MAX of schakel in op VRT 1.