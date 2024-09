Ewoud Vromant pakt opnieuw ZILVER in paralympische tijdrit, dekselse Fransman houdt hem weer van goud

Ewoud Vromant heeft zijn 2e paralympische medaille veroverd in Parijs. Onze landgenoot leek op weg naar goud in de tijdrit in de C2-klasse in Clichy-sous-Bois, maar de Fransman Alexandre Léauté dook nog 2 seconden onder de tijd van onze landgenoot.

Met de zilveren medaille in de achtervolging op de piste als extra boost begon Ewoud Vromant aan zijn medaillejacht op de weg.

De Belgische wielrenner had alles op de tijdrit gezet en dat bleek ook. Vromant zoefde al snel zijn voorgangers voorbij en zette aan het tussenpunt na 5,8 km de snelste tijd neer: 6'55"85.

Ook Darren Hicks, de titelverdediger van Tokio, en Alexandre Léauté, zijn nemesis op de piste, beter hun tanden stuk op de tussentijd van Vromant.

Vromant eindigde sterk met 19'24"45, maar het volstond niet voor de gouden medaille. Net als in Tokio strandde hij op de 2e plek, want de 23-jarige Léauté was 2 seconden sneller aan de eindstreep in Clichy-sous-Bois. De Fransman had ook op de achtervolging al het goud weggekaapt voor de neus van Vromant.

Titelverdediger Hicks (3e) hield Vromant wel achter zich, waardoor hij zijn 2e zilveren medaille mocht ophalen in Parijs.