De polsstokspringer of toch de hordeloper? Kijk vanavond 100m-duel tussen Duplantis en Warholm

Voor de atletiekfans een toetje, maar voor de eerzuchtige atleten zelf bittere ernst: polsstokfenomeen Armand Duplantis en hordeloper Karsten Warholm bekampen elkaar vanavond in Zürich. Wie van de twee is de snelste op de 100 meter? Op die vraag krijgen we straks om 21.30 uur een antwoord. De Scandinavische clash is vanavond met livestream te bekijken op deze pagina. Laat ons alvast weten wie jij denkt dat er zal winnen, door te stemmen in onze poll.