"Heb sterretjes gezien": Evenepoel offerde zich bewust op voor Alaphilippe "want anders word ik niet beter"

Gisteren mocht Remco Evenepoel nog vieren met de ritwinst van Paul Magnier. Vandaag was het net niet voor de Wolfpack in de Tour of Britain. Julian Alaphilippe moest in de sprint zijn meerdere erkennen in Stephen Williams.



Toch blikte Evenepoel met een tevreden gevoel terug op de rit. "Ik heb serieus afgezien vandaag. Ik heb alles gegeven voor Julian om het verschil zo groot mogelijk te maken en dat was ook de goede keuze, want hij werd tweede. Er was gewoon iemand sterker vandaag."



"Net geen 2e ritwinst met de ploeg dus, maar ik hou wel een goed gevoel over aan vandaag."



"Het plan was om op de laatste klim te gaan. Dat was een van de steilste stukken op het parcours. We wisten dat het vanaf dan kon en mocht, dus hebben we geprobeerd om ervoor te gaan. Dat was de juiste beslissing, want boven kwamen we vooraan aansluiten."