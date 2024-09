Tevergeefs dromen van NBA en straks misschien dubbel paralympisch kampioen: Ezra Frech (19) is de ster van G-atletiek

di 3 september 2024 16:13

Ezra Frech mocht gisteren juichen in de 100 meter in de T63-klasse.

Ooit had hij een NBA-droom, nu is hij paralympisch kampioen. Ezra Frech beleeft een unieke carrière. In Parijs pakte de Amerikaan al goud in de 100 meter en daar kan hij vanavond zomaar een titel bij doen in het hoogspringen. Wie is de G-atletiekster die de paralympiërs op de kaart wil zetten?

Elke paralympiër heeft zijn eigen verhaal. Dat van Ezra Frech is er eentje met wisselende dromen. De Amerikaan werd geboren zonder linkerknie en linkerscheenbeen, en met maar één vinger aan zijn linkerhand. Toch had hij al heel snel ambities. Frech was nog geen 5 jaar toen hij een hardloopbrace kreeg. Als kind bleek hij een multisporttalent te zijn. Records werden aan flarden gelopen, terwijl hij ook uitblonk in American football en basketbal. "Mijn doel is om als eerste geamputeerde in de NBA te spelen", zei de jonge Frech, die al bijna heel zijn leven motivatiespreker is. Zo ging hij ook eens langs bij de Golden State Warriors.

Blijven combineren

Die droom moest hij wel langzaam maar zeker vergeten. Als loper bereikte hij wel de top in de G-sport. "Ik wil naar de Paralympische Spelen van Tokio", zei Frech als 11-jarige toen hij zijn latere concurrenten aan het werk zag in Rio. En waar een wil is, is een wet voor de Amerikaan. De coronapandemie gooide geen roet in het eten. Op amper 16-jarige leeftijd nam hij deel aan de Paralympische Spelen. En dat deed hij lang niet slecht in het verspringen (8e) en hoogspringen (5e). Je leest het, Frech combineerde ook sporten op de atletiekpiste. Maar de honger van de jonge Amerikaan was niet gestild. De blik ging snel richting Parijs, en met succes.

Mijn doel is om de gemeenschap van de mensen met een beperking mainstream te maken. Ezra Frech

Afgelopen jaar verbrak hij al het wereldrecord hoogspringen tijdens het WK. En Frech springt niet alleen, hij loopt ook.

Maandagavond werd hij zowaar paralympisch kampioen in de 100 meter nadat hij al 5e werd in het verspringen. Zijn eerste medaille, en hoe. Vanavond kan daar goud bijkomen in zijn favoriete nummer: het hoogspringen. De ambities van Frech gaan weliswaar verder dan het sportieve. "Mijn doel is om de gemeenschap van de mensen met een beperking mainstream te maken", vertelde hij in aanloop naar de Spelen. "Er zijn kinderen die worden verwaarloosd door hun ouders of die worden achtergelaten bij het vuilnis, omdat ze anders geboren zijn. Zelfs in de VS is er pestgedrag tegen kinderen met een fysieke beperking." Daarom richtte Frech een non-profitorganisatie op. Daar kunnen mensen met een beperking terecht om te sporten.



Ezra Frech heeft dus niet alleen snelle benen, maar ook een groot hart.