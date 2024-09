Luca Brecel kan zomerdip niet kantelen in Saudi-Arabië

Op het Masters-toernooi in Saudi-Arabië is Luca Brecel meteen uitgeschakeld bij zijn opener. De voormalige wereldkampioen verloor op de Saudi Arabia Masters met 2-5 van de Chinees Pang Junxu.

Voor Luca Brecel is het een zomer in mineur. In juli verloor onze landgenoot al snel in onder meer Shanghai en ook het toptoernooi in Saudi-Arabië heeft geen beterschap opgeleverd.

Brecel was al niet zonder zorgen naar Riyad afgezakt, want bij een tussenlanding in Rome was zijn keu verloren geraakt.

Na veel vijven en zessen kon Brecel toch spelen met zijn favoriete keu in Saudi-Arabië, maar de Chinees Pang Junxu klopte hem met 5-2.

Zo blijft Brecel kwakkelen en grijpt hij naast een ferme prijzenpot en belangrijke rankingpunten.