LIVESTREAM: Odent dreigt naast medaille te grijpen in tijdrit, 6e keer goud voor Michèle George

Medaillekansen voor de Belgen

Na zes dagen Paralympische Spelen staat de Belgische medailleteller op drie stuks, maar op de zevende dag zou die oogst wel eens aangedikt kunnen worden.



Er liggen voor de Belgen medaillekansen in de tijdritten in het G-wielrennen en in de individuele dressuurtest in de G-paardensport. Ook in het enkelspel voor G-tafeltennissers hangt er Belgisch eremetaal in de lucht.