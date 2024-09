Kijk vanavond vanaf 22.07 uur naar Een dag in Parijs met bronzen medaillewinnaar Peter Genyn en Linde Merckpoel

De Belgische medailleteller op de Paralympische Spelen ging vandaag van twee naar drie, dankzij de bronzen plak voor Peter Genyn. Hij schuift vanavond aan bij Ruben Van Gucht en krijgt in Een dag in Parijs het gezelschap van Linde Merckpoel. Kijk vanaf 22.07 uur naar de uitzending via onderstaande link naar VRT MAX of schakel in op VRT 1.