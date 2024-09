Een Belgian Lion bij Kangoeroes: Hans Vanwijn zet kribbel onder contract in Mechelen

Hans Vanwijn, een jeugdproduct van Beringen, startte zijn profcarrière in 2013 bij Leuven. Een jaar later verhuisde hij naar Limburg United, waar hij zich in de kijker speelde van de Antwerp Giants, die hem in 2017 naar de Lotto Arena lokten.

Met de Giants haalde Vanwijn in 2019 de Final 4 in de Champions League. Het daaropvolgende seizoen werd hij verkozen tot Belgische Speler van het Jaar.

Na die individuele bekroning vertrok de 2,08m grote forward naar het buitenland. Hij speelde achtereenvolgens voor Dijon (Fra), Zaragoza (Spa), Nanterre (Fra) en Gravelines (Fra). Zijn laatste buitenlandse club was Hapoel Holon (Isr).

Nu keert Vanwijn (29) dus terug naar de BNXT League, waar hij bij Kangoeroes een contract heeft ondertekend in zijn thuisbasis Mechelen. "Met zijn ruime ervaring in binnen- en buitenland is Hans een fantastische versterking", meldt de club.