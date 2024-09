De klassementen in de Vuelta: 5 seconden bonus voor rode O'Connor, Groves in het groen en de bollen voor Vine

De 16e etappe van de Vuelta, daags na de laatste rustdag, heeft de Ronde van Spanje in een ander jasje gestoken. Wout van Aert moet na zijn val en opgave zijn punten- en bergtrui afstaan aan Kaden Groves en Jay Vine. In het algemene klassement is het rode rijk van Ben O'Connor toch nog niet uit. De Australiër houdt nog 5 tellen over op Primoz Roglic.