WK-leider Thierry Neuville trekt als leider naar de slotdag van de Rally van Griekenland

Ogier voorlopig aan de leiding

Halfweg de eerste wedstrijddag staat de Fransman Sébastien Ogier (Toyota) aan de leiding in Griekenland, voor zijn landgenoot Adrien Fourmaux (Ford). De Est Ott Tänak is 3e en heeft een achterstand van 9,8 seconden.



Ogier won zowel de 1e als de 3e klassementsrit, maar deed bij de organisatie zijn beklag over de slechte zichtbaarheid door het laaghangende stof en kreeg meteen gehoor. Vanaf de tweede rit waren er vier minuten tussen elke wagen.



Ook Fourmaux was ondanks zijn tweede plek eerder kritisch. "We verloren in twee ritten kostbare tijd door het stof van Elfyn Evans. Ik hoop dat de organisatie dat bekijkt."



Tänak won de tweede rit, kwam even aan de leiding, maar kreeg een tikje in de derde rit. "De balans van de wagen was in deze rit niet zo goed", aldus de Est.