Vanavond (eindelijk) terug: Extra Time hervat met trio topanalisten

Uw favoriete voetbaltalkshow is eindelijk terug. Vanaf vanavond fileert Extra Time opnieuw het Belgische voetbal en nog veel meer. In de kantine van Crossing Vissenaken zullen analisten Gert Verheyen, Hein Vanhaezebrouck en Steven Defour het 16e seizoen op gang trappen. Bekijk de uitzending om 21u14 op VRT Canvas of via VRT MAX.