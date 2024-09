Snelste op papier, maar UCI-regel maakt medaille "haast onmogelijk": waarom Tim Celen morgen 13% sneller moet zijn

Eigenlijk begint hij met minuten achterstand. Tim Celen staat in Parijs voor een "mission impossible" in de paralympische tijdrit. De befaamde 13%-regel van de UCI heeft van de topfavoriet een underdog gemaakt. Wat is het en welke impact heeft het op de medaillekansen van Celen, die de rollen in de wegrit wel omgedraaid ziet worden? Wij gingen op zoek naar antwoorden.

De snelste tijd halen en toch niet winnen: het is een realiteit waar paralympiër Tim Celen rekening mee zal moeten houden tijdens zijn tijdrit in Parijs.

Zo worden er in de desbetreffende wedstrijden bepaalde "factoren" ingevoerd om het speelveld gelijk te trekken. De factor die bij Celen van tel is, is de befaamde "13%-regel".

"Dat het de gemiddeldes van zo lang geleden blijft meenemen, is de enige kanttekening die wij bij het systeem kunnen maken", vertelt Meeusen.



Toch heeft dat een enorme impact op de winstkansen van Tim Celen in de tijdrit. Normaal gezien is hij de uitgesproken topfavoriet in de T2-categorie, maar de factor zorgt toch voor een ferme machtsverschuiving in het pak.



"Op dit parcours zou hij normaal gezien de sterkste T2 moeten zijn, maar de tijd die ze bij de T1-atleten zullen aftrekken zal zodanig groot zijn - minuten, zelfs - dat een medaille zelfs onmogelijk lijkt geworden wanneer iedereen zijn wedstrijd normaal kan afwerken."



De rollen in de wegrit zijn dan wel weer omgedraaid. Daar zijn beide categorieën ook samengenomen en wordt de wedstrijd niet "gefactord".



"Je ziet dat het UCI zo wel een beetje een evenwicht probeert te zoeken, zodat iedereen een kans maakt op een medaille."

"Maar kijk, we wisten dit op voorhand en Tim (Celen, red) zal zijn uiterste best doen in de tijdrit, maar de wegrit blijft ons grootste doel. Daar gaan we voor het hoogste goed", klinkt het uit het kamp van Celen.