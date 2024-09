LIVESTREAM: Kijk live naar G-paardensport, om 10.52 uur gaan Habsch en Genyn op medaillejacht

De Belgische medailleteller staat al even op 2, maar de kans dat daar dinsdag verandering in komt, is groot. Daarvoor is het vooral kijken naar wereldkampioen Roger Habsch en Peter Genyn in de 200 meter. Op papier horen ze bij de snelste 3. Barbara Minneci bijt de spits af om 10.22 uur in de individuele competitie in de G-dressuur. Volg alle actie op de voet via de liveblog en met onze livestream!