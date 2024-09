LIVESTREAM: Kijk live naar G-atletiek, Tatyana Lebrun kansloos uitgeschakeld in reeksen van 100 meter vlinderslag

Concurrenten

Wereldkampioen Habsch en medaillekandidaat Genyn ken je wellicht al, maar wie zijn hun voornaamste concurrenten?



Voor het goud is het vooral kijken naar Toni Piispanen. De 48-jarige Fin is nog niet versleten, al zette hij dit seizoen wel nog geen tijd neer. We tasten in het duister.



Genyn zal wellicht strijden om brons. Dat wordt waarschijnlijk een duel tegen de Mexicaan Edgar Cesareo Navarro Sanchez. Met zijn 53 jaar is hij de oudste van de favorieten.