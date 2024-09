Lang op medaillekoers, maar G-triatleet Wim De Paepe toch blij met 5e plaats: "Eén van mijn beste tijden ooit neergezet"

ma 2 september 2024 14:51

Net geen medaille voor Wim De Paepe in de G-triatlon. Na het zwemmen en het fietsen lag De Paepe nochtans op koers voor zilver, maar in het afsluitende looponderdeel viel hij terug naar de vijfde plaats. Toch was de triatleet bijzonder tevreden met zijn prestatie. "Ik heb het maximale gegeven en kan zeker leven met de vijfde plaats."

Met een dag vertraging door de waterkwaliteit van de Seine begon Wim De Paepe sterk aan zijn paralympische triatlon. Na 750 meter zwemmen kwam hij als tweede uit het water, in het zog van de Fransman Jules Ribstein, en die positie hield hij ook vast tijdens de 20 kilometer fietsen. "Het zwemmen is voor mij geen probleem. Dat ging heel goed. Ik laat me niet doen in het water en kies de weg die ik wil kiezen." "De overgang naar het fietsen verliep ook heel vlot. Ik zat kort achter de Fransman. Ik ben normaal gezien een goede fietser en heb het ook goed gedaan. Toen wist ik dat ik dicht kon eindigen."

Lopen is mijn zwakke punt, dus ik wist dat het moeilijk zou worden. Wim De Paepe

Maar tijdens de loopproef van 5 kilometer glipte het eremetaal De Paepe door zijn vingers. De Paepe, die op 10-jarige leeftijd zijn rechterbeen verloor door een ongeval met een landbouwmachine en met een aangepaste prothese loopt, zakte terug naar de vijfde plek.

"Het lopen is mijn zwakke punt, dus ik wist dat het moeilijk zou worden. "De Amerikanen (Mohamed Lahna en Mark Barr, red.) gingen me snel voorbij. Ik kon hen zeker niet bijhouden." "Het podium was zo weg. In het slot word ik ook nog door de Nederlander Morsink gepasseerd. Het zij zo. Ik kan zeker leven met een vijfde plaats."

De Paepe hield tijdens het fietsen zijn tweede plek vast.

"Beter doen in LA"

De Paepe kon zichzelf niks verwijten, met een eindtijd van 1u09'16" benaderde hij zijn beste niveau. "Dat is op deze afstand een van mijn beste tijden ooit. Ik heb echt een goede race achter de rug." "Tijdens het lopen heb ik proberen zo lang mogelijk weerstand te bieden. Ik heb het maximale gegeven." "Ik ben pas 3,5 jaar geleden begonnen met triatlon. Ik werk op mijn hardlopen. Ik steek veel energie en tijd in mijn trainingen en voorbereiding. De G-sport is enorm geprofessionaliseerd de voorbije jaren. Het materiaal blijft ook beter worden." De Paepe stond twintig jaar geleden in Athene ook al eens op de Paralympische Spelen, toen werd hij als zwemmer zesde op de 400 meter vrije slag. "Deze ervaring is helemaal anders dan twintig jaar geleden in Athene. Ik kom over vier jaar nog eens terug om beter te doen in LA."