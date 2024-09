VIDEO - Op naar de finale! Léa Bayekula boezemt tegenstand angst in met totale dominant in de reeksen

Heer en meester was ze. Léa Bayekula domineerde haar reeks van de 800 meter van begin tot einde en kwam als eerste binnen. Ze is zo al zeker van haar plek in de finale, die vanavond om 19.17 uur al op het programma staat. Met een tijd van 1'45"42 claimt ze ook meteen de favorietenrol. Bekijk de reeks hieronder.