Spelniveau van Anderlecht werkt Riemer op de zenuwen: "Niet dezelfde kwaliteit als vorig seizoen"

"Als je dan 1 punt kan pakken op verplaatsing en thuis kan winnen, dan zit je aan een gemiddelde van 2 punten per wedstrijd. Dat brengt je in een goede positie voor de titelstrijd."

Ook tegen Union had het anders kunnen aflopen dan een 0-0-gelijkspel. "Op Union hebben we het altijd moeilijk. Het is een moeilijk te bespelen ploeg met veel energie", opende Brian Riemer .

Tot zover de optimistische kijk van de Anderlecht-coach, want over het geleverde spel was hij heel wat minder gelukkig. "Ik was niet tevreden over de eerste helft", was hij duidelijk.

"Er was te weinig beweging, waardoor ze gemakkelijk druk konden zetten. Sommige spelers hebben niet de gewenste kwaliteiten aan de bal. Dat moet beter."

Riemer noemde geen namen, "maar enkele spelers missen scherpte", zei hij. "Ze brengen niet dezelfde kwaliteit als vorig seizoen."

De Deen had er ook een verklaring voor. "We moeten leren omgaan met de Europese wedstrijden op donderdag, al zal ik dat nooit als excuus gebruiken. Als je ambitieus wil zijn, mag een voorbereiding van 72 uur geen excuus zijn."