Met dit klassement trekken we naar de slotweek van de Vuelta: Primoz Roglic nadert tot op 43 seconden

Ben O'Connor is nog altijd een kanshebber op eindwinst in de Ronde van Spanje. De Australiër van Decathlon-AG2R heeft de tweede week overleefd en begint aan de laatste zesdaagse met een bonus van 43 seconden op Primoz Roglic. Bekijk hier het klassement en de verschillen, ook in het puntenklassement en de bergstand.