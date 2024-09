LIVESTREAM: Wim De Paepe 5e in triatlon, G-tafeltennisser Despineux en G-zwemmer Parmentier uitgeschakeld

Belgische storm

Na de verloren troostfinale van G-badmintonspeelster Man-Kei To, de vijfde plaats van Wim De Paepe in de triatlon en de uitschakelingen van Ben Despineux en Aymeric Parmentier gaat de Belgische storm even liggen in Parijs. Maar niet getreurd: vanavond komen ook G-tafeltennisser Marc Ledoux in de 1/8e finales van het enkelspel en Kiara Maene in de reeksen van de 400 meter nog in actie.



Kijk met bovenstaande livestream ondertussen verder naar de ochtendsessie van de atletiek.